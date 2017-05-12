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Участницу «Евровидения-2017» от Исландии Свалу Бьйоргвинсдоуттир могут на год посадить в тюрьму на родине из-за ненадлежащего обращения с национальным флагом. Об этом сообщает Visir.

По данным издания, на нарушения обратила внимание глава исландской организации скаутов Марта Магнусдоттир, которая считается Хранителем национального флага.

Руководитель скаутов отметила, что на видео, опубликованном певицей в Facebook, она рисует и пишет на флаге. Кроме того, затем она запускает знамя в небо с помощью воздушных шаров, хотя флаг Исландии можно поднимать только на флагштоке, чтобы он потом не упал на землю. Таким образом, по мнению Магнусдоттир, артистка нарушила сразу два правила.

Если исландскую певицу признают виновной в ненадлежащем обращении с флагом, ей грозит крупный штраф или до года тюремного заключения. Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала, поэтому право провести конкурс в 2017 году досталось Украине. Конкурс проходит в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая.