В мире |

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Владимир Путин поздравил Мун Чжэ Ина с избранием главой государства и пожелал ему всяческих успехов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обсудили кризис на Корейском полуострове. Кроме того, Путин и Чжэ Ин выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить с визитом Пекин.