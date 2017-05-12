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Лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом привело к тому, что украинские товаропроизводители оказались в невыгодном положении.

«Украинские товаропроизводители оказались заложниками подписанного еврореформаторами в 2014 году заведомо невыгодного, откровенно кабального соглашения об ассоциации с ЕС.

Результат не заставил себя ждать: широко распиаренная зона свободной торговли с ЕС, вступившая в силу с 1 января 2016-го, оказалась для Украины зоной обмана и дискриминации», — цитирует Медведчука сайт возглавляемого им движения.

В качестве примера он привёл данные о том, что в 2016 и 2017 годах по ряду позиций украинские экспортёры исчерпали объёмы беспошлинных поставок уже в первые недели января.

«И хотя окончательное решение Европарламент примет только через несколько недель, уже сейчас очевидно: обещанная евроинтеграторами экспансия на рынок ЕС провалена окончательно и бесповоротно», — заключил украинский политик.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен профинансировать ряд проектов, которые направлены на распространение проевропейских инициатив на Украине.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Украина не интересна Европе как поставщик товаров, а нужна как покупатель европейской продукции.