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Власти литовского Шауляя сообщили, что утвердили план реконструкцией центральной площади города, на территории которой стоит обелиск, посвященный погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам, сообщает портал ren.tv. Могилы солдат могут оказаться под реконструированной площадью.

Муниципалитет Шауляя утвердил план облагораживания площади, однако в нем не предусмотрена реконструкции почти одной пятой территории, где стоит обелиск.

В настоящее время власти рассматривают несколько вариантов. Первый - не реконструировать часть площади, где находится захоронение. В другом случае чиновники предложили провести археологические работы и перенести могилы советских солдат под реконструированную дорожку. Третий вариант предполагает реконструкцию с переносом всех находящихся там могил и обелиска.

По словам вице-мэра Шауляя Домаса Гришкявичюса, в ближайшее время начнутся консультации с российским посольством в Литве.