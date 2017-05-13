Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев (3)

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Фото/Twwitter/charliehebdo

В мире | 13 мая 2017 года, 10:59

Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Рамзана Кадырова и чеченских геев, сообщает портал ura.news. Картинки опубликованы в Twitter издания.

Таким образом сатирики отреагировали на появившиеся во многих СМИ материалы о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Художники создали сразу несколько карикатур, которые подписали: охота на геев открыта; геи будут депортированы; оттопыривать мизинчик нельзя; радуга запрещена; фанатам Фредди Меркьюри — расплавленный свинец в уши и прочее. На последней карикатуре изображен Рамзан Кадыров.

Ранее в различных изданиях сообщалась информация о массовых расправах над геями в Чечне. Пресса писала, что в результате репрессий погибли три человека, сотня пострадала.

Республиканские власти в ответ заявили, что в Чечне геев нет, поэтому и массовые расправы над ними невозможны. Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что информация, распространенная в СМИ, недостоверна. Также он призвал журналистов "Новой газеты", которая первой опубликовала материал, "извиниться перед чеченским народом на коленях".

Комментарии 3
Патриот 26 минут назад
Свиньи!!!! Да вас приедут и порежут как баранов!!! Ждём реакцию моего друга Кадырова.
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Крик7 минут назад
Не над всеми всегда так можно шутить, мы ведь знаем что иногда люди, шутки которые задевают нравственность целого и мужественного народа отказываются понимать. Здесь именно тот случай, когда Шарли €бло перейдёт грань дозволенного, будет очередная беда со всей редакцией.
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АГА20 минут назад
Будет так же, как и с диспетчером после крушения самолета над Боденским озером.
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