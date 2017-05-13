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Фото/Twwitter/charliehebdo

Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Рамзана Кадырова и чеченских геев, сообщает портал ura.news. Картинки опубликованы в Twitter издания.

Таким образом сатирики отреагировали на появившиеся во многих СМИ материалы о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Художники создали сразу несколько карикатур, которые подписали: охота на геев открыта; геи будут депортированы; оттопыривать мизинчик нельзя; радуга запрещена; фанатам Фредди Меркьюри — расплавленный свинец в уши и прочее. На последней карикатуре изображен Рамзан Кадыров.

Ранее в различных изданиях сообщалась информация о массовых расправах над геями в Чечне. Пресса писала, что в результате репрессий погибли три человека, сотня пострадала.

#CharlieHebdo - карикатуры на преследование геев в Чечне

На одном из рисунков изображен Рамзан #Кадыров pic.twitter.com/6ymNtL8Hwn — Не такая как все (@crossy_ch) 12 мая 2017 г.

Республиканские власти в ответ заявили, что в Чечне геев нет, поэтому и массовые расправы над ними невозможны. Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что информация, распространенная в СМИ, недостоверна. Также он призвал журналистов "Новой газеты", которая первой опубликовала материал, "извиниться перед чеченским народом на коленях".