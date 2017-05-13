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Сегодня, 13 мая, в Киеве состоится гранд-финал 62-го международного песенного конкурса Евровидение-2017. На сцену в Международном выставочном центре выйдут представители 26 стран-участниц.

Трансляция шоу начнется в 22:00.

За первое место будут бороться представители Австрии, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Хорватии, Норвегии, Беларуси, Болгарии, Израиля, Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Украины, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Германии.

В финале выступят по 10 победителей двух полуфиналов, страны "Большой пятерки" (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) и Украина как принимающая страна.

Победитель Евровидения-2017 будет определяться по итогам голосования зрителей и оценки профессионального жюри в соотношении 50% на 50% голосов. Сегодня за победную песню будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса.

Напомним, как писал Mixnews, группа Triana Park из Латвии по итогам голосования не смогла попасть в финал.