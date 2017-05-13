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Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

"Новый вирус распространяется с адской скоростью", - сообщают исследователи MalwareHunterTeam. Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткоинах.

По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи. Как подтвердил представитель "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше. Сейчас компания совместно с "Лабораторией Касперского" ликвидирует вредоносную программу.

Представитель оператора "Вымпелком" Анна Айбашева сказала изданию, что специалисты компании смогли отразить атаки. А представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что не зафиксировали ничего подозрительного, но специалисты мониторят ситуацию.​

Факт вирусной атаки в пятницу вечером подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел России - хотя ранее в МВД утверждали, что перебои были вызваны "плановыми техническими работами".

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, заражены оказались около тысячи компьютеров - менее 1%.

"В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", - цитирует Интерфакс Ирину Волк.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщила, что "никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было".

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft.

"За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру", - говорится в сообщении компании-разработчика антивируса.

Эксперты "Лаборатории Касперского" подтверждают, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.