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Российской певице Юлии Чичериной на открытии мотосезона в Луганске вручили паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. В феврале 2017 года певица выпустила клип на песню "Рвать", посвященную героям Донбасса.

"С 2014 года я поддерживаю этот героический народ и стала его частью, хочу разделить его судьбу в эти нелегкие времена. Что бы ни случилось, я останусь со своими братьями и сестрами. Теперь Донбасс — моя родина", — сказала Чичерина.

Церемония вручения паспорта состоялась в Луганске. Указ о выдаче паспорта Чичериной и ее супругу 13 мая подписал глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Это очередной исторический факт, что сегодня известные люди Российской Федерации, которые изъявляют желание стать гражданами молодой республики (ЛНР, — ред.). Я думаю, что любая республика, которая только становится на ноги, должна гордиться, что лучшие граждане других республик желают стать нашими гражданами", — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов журналистам.

Документы Чичериной и ее супругу лично вручил лично министр внутренних дел Игорь Корнет.

Источники: РИА Новости, gazeta.ru