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Президент США Дональд Трамп опубликовал свой самый короткий твит со словом "We" ("Мы"), после чего удалил сообщение. Однако это послужило темой для шуток среди пользователи твиттера, сообщает Daily Mail.

Пользователи начали предполагать, что же хотел сказать американский президент своим сообщением. Кроме того, подписчики президента отметили, что этот твит стал самым объединяющим за все время президентства Трампа.

Другие пользователи стали продолжать "президентский месседж" словами из песен. Использовались, например, тексты композиций We will rock you и We are the champions британской группы Queen.

"Трамп быстро удалил свой твит, потому что на самом деле хотел написать "Я", - пошутил один из подписчиков президента.

Также пользователи отметили, что сообщение Трампа получилось очень минималистичным, но при этом очень содержательным.

Добавим, ранее Трамп на своей странице в социальной сети Twitter призвал Россию и Украину к миру. 12 мая он опубликовал на своей странице в Twitter фотографии со встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и МИД Украины Павлом Климкиным. Запись он сопроводил призывом к миру, сообщает РБК.