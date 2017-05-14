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Эммануэль Макрон, избранный во втором туре выборов президентом Франции, официально вступил в должность.

Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье.

До начала церемонии Макрон и Олланд провели закрытое совещание, входе которого Олланд, в частности, передал новому лидеру код от так называемого "ядерного чемоданчика".

Церемония инаугурации включает в себя передачу новому главе государства атрибутики, символизирующей власть, передачу государственных тайн, принятие присяги и речь уже в роли президента.

По традиции, президент Франции является Великим магистром Ордена почетного легиона, в связи с чем Эммануэлю Макрону на время его полномочий вручен Орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону I.

Передача президентских полномочий продолжалась рекордные 65 минут, после чего уже бывший глава государства Франсуа Олланд покинул Елисейский дворца на личном, довольно скромном Peugeot. До дверей машины его провожал Макрон. Публика приветствовала теперь уже экс-главу государства аплодисментами.

Пресс-секретарь Макрона Лоранс Аим сообщила в своем "Твиттере", что для инаугурации ее патрон выбрал костюм фирмы Jonas & Cie за 450 евро.

"7 мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции", — с этих слов начал Макрон первую речь в новом качестве.

Он также отметил, что Франция находится на пороге великого возрождения.

"Франция находится на пороге великого возрождения. Мы живём во времена, которые определят судьбу Франции на десятилетия вперед. Именно нам предстоит определять мир, в котором будут жить следующие поколения", - сказал собравшимся во дворце новый президент.

"Мир нуждается в том, чтобы француженки и французы учили его быть дерзкими в вопросах свободы, требовательными в вопросах равенства и решительными в контексте братства", - продолжил Эммануэль Макрон.

Молодой президент также является убежденным сторонником усиления и реформирования Евросоюза: "ЕС должен стать более демократичным, он и есть гарантия нашего суверенитета".

Среди гостей на церемонии присутствовала и новая первая леди Франции Бриджит Макрон, которая по окончании официальной церемонии попросила архиепископа Франции и верховного раввина страны "много молиться за ее мужа".

В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента, в котором соперницей лидера движения "Вперед" была кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. По данным МВД, Макрон одержал верх с результатом 66,1% голосов, тогда как Ле Пен набрала 33,9%. До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Макрон - самый молодой президент в истории Франции. Он родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков.

Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим ни одну из двух основных политических партий Франции.

Источники: Русская служба BBC, РИА Новости