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Президент Чехии Милош Земан и глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров в Пекине пошутили над привычкой курить.

Перед переговорами Земан поприветствовал членов российской делегации, особо обратившись к Лаврову: "Добрый день, господин министр, Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить".

"Не рекомендую", — с улыбкой уточнил российский лидер Владимир Путин.

"Это не столько президент, сколько наша Государственная дума", — также с улыбкой уточнил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре 2017 года.