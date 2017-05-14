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Глава президентского Совета РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал опубликованные французским сатирическим еженедельником Charlie Hebdo карикатуры о задержании и убийствах геев в Чечне, передает РИА Новости.

"На любую карикатуру нужно реагировать, понимая, что это карикатура. Самая правильная реакция на подобные карикатуры — отсутствие реакции", — сказал он.

Федотов отметил, что также обсудил тему отношений к геям в Чечне в беседе с главой республики Рамзаном Кадыровым.

"Он ясно дал понять, что готов всячески способствовать тщательному расследованию всех сообщений о якобы имевших место преступлениях", — добавил правозащитник.

По его словам, соответствующие поручения Кадыров уже дал.

"А карикатура всегда рассчитана на то, чтобы вызвать у зрителя улыбку, поэтому я бы ограничился просто улыбкой", — пояснил Федотов.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в номере Charlie Hebdo за 19 апреля был опубликован материал под названием "Охота на геев в Чечне". Художники создали сразу несколько карикатур, которые подписали: охота на геев открыта; геи будут депортированы; оттопыривать мизинчик нельзя; радуга запрещена; фанатам Фредди Меркьюри — расплавленный свинец в уши и прочее. На последней карикатуре изображен Рамзан Кадыров.

Подписи к карикатурам: 1. охота на геев открыта, 2. геи будут депортированы, 3. оттопыривать мизинчик нельзя, 4. радуга запрещена

Подписи к карикатурам: 1. фанатам Фредди Меркьюри — расплавленный свинец в уши, 2. кто читает Пруста, того расстреляют, 3. запрещено играть в бильбоке, 4. и только Кадыров может позволить красное на губах. Фото: twitter.com/crossy_ch, подписи: tvrain.ru

В апреле "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову проверить информацию о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Тем временем МВД Чечни ранее заявило о намерении обратиться в суд после служебной проверки материала "Новой газеты" о массовом задержании геев на территории республики.