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Компьютерные эксперты предупреждают о неизбежности еще одной масштабной кибератаки после того, как в минувшую пятницу программа-вымогатель заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру, в том числе в государственных учреждениях и крупных компаниях.

По данным британского компьютерщика по имени MalwareTech, который на прошлой неделе помог предотвратить заражение большего числа компьютеров, еще одно подобное нападение может произойти уже в понедельник, 15 мая.

Как сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, всего пострадали более 200 тысяч пользователей по меньшей мере в 150 странах, в том числе многие компании и крупные корпорации. Глава Европола выразил обеспокоенность уровнем безопасности компьютерных сетей систем здравоохранения во многих странах.

В субботу министр внутренних дел Британии Амбер Радд заявила, что проблему по большому счету удалось разрешить, но компьютерную защиту можно продолжать улучшать.

Напомним, разработчики антивирусных программ в пятницу сообщили о массированной хакерской атаке по всему миру с использованием вируса-шифровальщика WanaCrypt0r 2.0. На экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. В частности, вирус парализовал работу почти 50 больниц и клиник Великобритании.

Как отметил директор Европола, большинство пользователей не стали переводить хакерам деньги.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Источники: Русская служба BBC, РИА Новости