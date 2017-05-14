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Миру надо отказаться от воинственной риторики, старые подходы не позволяют решить ни одну проблему, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

"Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию", — сказал Путин.

"В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", — добавил он.

Путин убежден, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.

Форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 14-15 мая. В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь, которые позволят осуществлять прямые поставки товаров на льготных условиях.