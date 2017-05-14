Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики
Миру надо отказаться от воинственной риторики, старые подходы не позволяют решить ни одну проблему, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
"Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию", — сказал Путин.
"В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", — добавил он.
Путин убежден, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.
Форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 14-15 мая. В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств.
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь, которые позволят осуществлять прямые поставки товаров на льготных условиях.