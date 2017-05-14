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Полиция задержала украинского пранкера Виталия Седюка, который во время финала "Евровидения-2017" в Киеве снял штаны на сцене, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Накануне молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления на конкурсе Джамалы, победительницы прошлогоднего "Евровидения", и спустил штаны. Как выяснилось, это был украинский пранкер, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По словам министра, Седюк, оказавший сопротивление полиции, задержан по статье "хулиганство", в понедельник его дальнейшую судьбу определит суд. "А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания", — отметил Аваков.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко заявил, что он разочарован данным инцидентом, сообщает gazeta.ru.

Он подчеркнул, что "очень плохо, когда таким образом люди находят возможность самовыражаться". По словам Порошенко, "200 миллионов смотрят Украину" и "десятки тысяч человек, включая волонтеров, приложили усилия, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру".

"Тут вылезает одна задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я точно разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не удалось испортить", — сказал он (стилистика автора сохранена).

По данным СМИ, в 2016 году на Неделе моды в Париже Седюк пытался поцеловать ягодицы Ким Кардашьян. В 2012 году на премьере фильма "Люди в черном-3" в Москве украинец подошел вплотную к Уиллу Смиту и со словами "Я ваш самый большой фанат" попытался поцеловать его, за что получил пощечину от актера.