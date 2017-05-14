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Президент Украины Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции, что провел воспитательную беседу с сыном из-за футболки с надписью Russia, которую тот надел.

Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию младшего сына Порошенко в футболке с надписью Russia. Снимок раскритиковали многие украинцы.

Порошенко пояснил, что фотография была сделана на Хэллоуин, и его сын надел футболку в качестве костюма на этот праздник.

"Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", — заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что не хочет видеть собственных детей "мажорами", отметив свои с супругой попытки "сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках".

Источники: РИА Новости, gazeta.ru