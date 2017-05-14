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В Москве на Проспекте Сахарова в воскресенье прошел митинг против программы столичных властей по реновации и сносу пятиэтажек. Как сообщили в МВД РФ, акция прошла без нарушений, в ней приняли участие около 8 тысяч человек.

Выступающие на митинге муниципальные депутаты потребовали отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Первым об этом заговорил депутат районного совета "Зюзино" Константин Янкаускас. Он назвал митинг "праздничными гуляниями против антинародной политики мэра Москвы Сергея Собянина".

Его поддержала депутат Мосгордумы Елена Шувалова, которая начала скандировать лозунг "правительство Собянина в отставку", подхваченный собравшимися. Еще одним популярным лозунгом стал "Руки прочь от Москвы", который также скандировали участники митинга.

В ходе митинга за реновацию выступила Динара Якушева, которую организаторы представители как представительницу властей Москвы. Сама она представилась как жительница пятиэтажки, у которой плохие жилищные условия.

"Надо учитывать и вторую сторону, у которой есть единственный шанс получить от реновации нормальные жилищные условия", - заявила Якушева. Ее перебила муниципальный депутат района "Гагаринский" Елена Русакова, которая назвала ее "обманутым человеком". По словам Русаковой, сейчас все есть необходимое для расселения таких домов - средства в бюджете и целевая программа "Ветхое жилье".

На митинге появился и оппозиционер Алексей Навальный с женой Юлией, ребенком и своими сторонниками. Он не должен был выступать, однако возле сцены его окружила полиция, а представители ОМОНа не дали ему двигаться. В результате он был вынужден покинуть акцию.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" обещал внимательно отнестись "ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы".

"В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - обещал мэр.

Власти Москвы 2 мая опубликовали список из 4566 домов, жителям которых предстоит проголосовать о включении их в программу реновации - "за" или "против" сноса. В перечень попали пятиэтажки в 85 районах старой Москвы и в шести поселениях на присоединенных территориях.

Голосование начнется 15 мая и по его итогам будет принято решение о включении дома в программу реновации.

В списках, помимо панельных "хрущевок", оказались и кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные до революции в России. При этом в программу не включены ветхие общежития.

За последние несколько недель на фоне протестов власти Москвы начали менять программу реновации. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в законопроект о сносе домов будут внесены принципиальные изменения. В субботу соответствующий законопроект уже был внесен в Мосгордуму.

Источники: Русская служба BBC, РИА Новости