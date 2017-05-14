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Текущее состояние российско-американских отношений не отвечает интересам Вашингтона и всего мира, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Думаю, что многие видят, что это не полезно для мира. Определенно не полезно для нас, для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это исправить — посмотрим", — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу NBC.

При этом он отметил, что выступает против использования термина "перезагрузка" применительно к отношениям двух стран.

"Я думаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который у нас есть", — сказал госсекретарь.

Тиллерсон также вновь выразил свою уверенность в том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но отметил, что рассматривать двусторонние отношения необходимо в более широком контексте.

"Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США", — добавил Тиллерсон.

Администрация прежнего президента США Барака Обамы обвиняла Россию во "вмешательстве в выборы". Сейчас в конгрессе ведется расследование по этому поводу. Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".