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После введения безвизового режима с ЕС Украина больше не может восприниматься как постсоветское государство, а считать ее частью "русского мира" может только сумасшедший, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По словам украинского лидера, отмена визового режима с ЕС — это не просто упрощенный способ пересечения границы, а "чрезвычайно более глубокое событие".

"Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства", — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что благодаря безвизовому режиму Киев "преодолел последствия" Переяславской рады 1654 года, на которой запорожское казачество под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняло историческое решение о переходе Украины под покровительство Москвы.

"Это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют "ближним зарубежьем"… Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого русского мира", — заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что теперь страна присоединилась "к общему европейскому цивилизационному пространству", которое занимает территорию "от Лиссабона до Харькова". Украинский лидер по какой-то причине не упомянул, что граница между Европой и Азией проводится по восточной подошве Уральских гор.

Еврокомиссия еще в декабре 2015 года сообщила, что Киев выполнил все требования для отмены виз с ЕС, но принятие соответствующего решения неоднократно откладывалось — вплоть до 11 мая. Сам Порошенко неоднократно озвучивал "точные даты" введения безвиза, но его прогнозы каждый раз оказывались неверными.

Так, в 2014 году украинский лидер заявлял, что это вопрос трех-четырех месяцев. Затем он обещал введение "безвиза" в мае 2015 года, а в течение всего 2016-го он утверждал, что это случится "в ближайшее время" и через "считанные недели". В октябре прошлого года Порошенко даже назвал точную дату отмены виз с ЕС — 24 ноября, однако этого так и не произошло.