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Японский автопроизводитель Toyota согласился выделить 40 млн иен (более 320 000 евро) на проект Skydrive по созданию летающего автомобиля. Об этом вчера, 14 мая, сообщил журнал Nikkei Asian Review.

Разработчики из группы Cartivator планируют создать тестовый прототип такой машины к концу следующего года, отмечает издание.

Согласно их задумке, автомобиль габаритами 2,9 на 1,3 метра будет оснащен тремя колесами и четырьмя пропеллерами.

Предполагается, что он сможет подниматься на расстояние до 10 метров над землей и летать со скоростью до 100 км/ч, а на дороге разгоняться до 150 км/ч.