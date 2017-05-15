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Вечером 14 мая в старинной синагоге "Бейт Мидраш а-Гадоль", расположенной на Манхэттене в Нью-Йорке, произошел сильный пожар, который нанес серьезный ущерб этому историческому зданию XIX века.

По данным NBC, пожар начался около 19:00 по местному времени, а затем во время тушения огня обрушилась крыша синагоги.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

"Бейт Мидраш а-Гадоль" была самой старой синагогой Нью-Йорка. Ее построили в 1850-х годах евреи, прибывшие из России. В 2013 году был поднят вопрос о сносе этого здания, отмечает NEWSru Israel.