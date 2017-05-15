В Нью-Йорке сгорела старейшая синагога
В мире | 15 мая 2017 года, 15:19
Вечером 14 мая в старинной синагоге "Бейт Мидраш а-Гадоль", расположенной на Манхэттене в Нью-Йорке, произошел сильный пожар, который нанес серьезный ущерб этому историческому зданию XIX века.
По данным NBC, пожар начался около 19:00 по местному времени, а затем во время тушения огня обрушилась крыша синагоги.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.
"Бейт Мидраш а-Гадоль" была самой старой синагогой Нью-Йорка. Ее построили в 1850-х годах евреи, прибывшие из России. В 2013 году был поднят вопрос о сносе этого здания, отмечает NEWSru Israel.
Источник: Newsru.com