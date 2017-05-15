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Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил волонтеров за работу на "Евровидении-2017" и станцевал с ними под песню Бритни Спирс. Видео зажигательного танца в "Твиттер" выложила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

Кличко привітав і подякував волонтерам Євробачення та станцював з ними фан-ап. pic.twitter.com/TACKyNxJEs — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 14 мая 2017 г.

Напомним, в ночь на 14 мая в столице Украины завершился конкурс "Евровидение". Его победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал, он исполнил песню Amar pelos dois ("Любовь двух") на португальском языке.