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Появление пятой точки украинского пранкера на телеэкранах в Киеве сочли происками кремлевских спецслужб. И это было предсказуемо, пишут dni.ru.

Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк во время выступления в финале "Евровидения" Джамалы выскочил на сцену, снял штаны и показал 200-миллионной телеаудитории голый зад. Украина поспешила обвинить в этой провокации, конечно же, Россию.

Как сообщает портал Life.ru, проанализировав историю общественной организации "Международное антитеррористическое единство", с которой якобы и был заключен контракт на охрану общественного порядка во время проведения "Евровидения", киевские журналисты пришли к выводу, что одним из ее руководителей является гражданин России, офицер КГБ СССР Геннадий Зайцев.

Мол, этот факт сыграл главную роль в скандале, который разгорелся во время выступления прошлогодней победительницы "Евровидения". Как ранее сообщалось, инцидент в финале конкурса взволновал не только журналистов. Так, внефракционный депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил:

"Я вот думаю, что если Виталия Седюка, который оголил свой зад, на 15 суток "пристроить" на Лукьяновку, то он не только найдет там приключения на свою пятую точку, но и, вполне возможно, докажет теорему о том, что достучаться до мозгов можно и через ж*пу".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил скандалисту тюрьмой. Он заявил:

"В порядке статьи 208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему меру пресечения по статье 296, часть третья (хулиганство с отягчающими), – от штрафа до пяти лет лишения свободы".