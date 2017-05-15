"Мисс США" стала 25-летняя химик-ядерщик
Новой "Мисс США" стала 25-летняя Кара Маккалоу, представлявшая округ Колумбия. Об этом сообщает Reuters.
У Маккалоу есть диплом по химии, она работает в комиссии по ядерному регулированию США.
Конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе. Маккалоу как одна из трех финалисток ответила на вопрос о правах на здравоохранение. Как заявила участница, доступное здравоохранение – привилегия тех, кто имеет работу. Ответ Маккалоу раскритиковали в соцсетях, но нашлись и те, кто поддержал конкурсантку.
Кроме того, Маккалоу подвергли критике за то, что она считает себя не феминисткой, а сторонницей "эквализма".
"Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве", – сказала конкурсантка.
Теперь Маккалоу предстоит представить США на конкурсе "Мисс Вселенная".
Kára McCullough, a 25-year-old scientist, is second consecutive Miss D.C. to win the Miss USA pageant https://t.co/4HZiTDOF5w— Washington Post (@washingtonpost) 15 мая 2017 г.