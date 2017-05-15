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Корона XIX века, украшенная почти 1,8 тыс. драгоценных камней, была украдена из музея религиозного искусства во французском городе Лион, сообщает руководство музея.

Ворам удалось пробраться в музей в ночь на субботу и вынести из него один из главных экспонатов.

Сообщается, что украденная корона была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями и жемчужинами, подаренными богатейшими семьями Лиона того времени.

Стоимость экспоната оценивается более чем в миллион долларов. Представители музея отмечают, что в прошлом году каждый камень в короне был каталогизирован, что может облегчить поиски пропавших драгоценностей.

Воры прихватили с собой еще два экспоната из коллекции музея - кольцо и чашу.

После инцидента музей закрыт на время расследования.

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