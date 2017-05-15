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Хакеры, стоящие за массивной кибератакой вирусом WannaCry, получили свыше 42 тысяч долларов от пользователей, пострадавших от блокировки компьютеров. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, полученные деньги пока не были выведены с аккаунта злоумышленников, так как он находится под наблюдением спецслужб. Вирус WannaCry, поразивший около 150 стран мира, блокировал компьютер пользователя и требовал сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларов. Сообщается, что выкуп был выплачен 110 раз.

Ранее стало известно, что британские спецслужбы предупредили о новых возможных атаках «вируса-вымогателя».