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В Америке нашли удивительного авиаперевозчика из штата Мичиган: компания с красивым названием Baltia, основанная эмигрантом из Риги Игорем Дмитровским, обещала в 1989 году организовать беспосадочные перелёты из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, но столкнулась с рядом трудностей, в том числе с получением разрешения у Федерального управления гражданской авиации США, рассказывает на своей страничке в Живом Журнале блогер и путешественник Александр Беленький.

В 1991 году Дмитровский даже получил разрешение от министерства транспорта США на полеты в Ригу и Ленинград, но поскольку самолетов у авиакомпании не было, запустить рейсы не удалось. Из-за слишком высоких расходов она была вынуждена переехать из Нью-Йорка в Мичиган.

Первый самолёт у американской компании появился лишь в 2009 году: Baltia Air Lines купила Boeing-747-200 без двигателей у пакистанского перевозчика. Через три года компании удалось купить лайнер такой же модели у Northwest Airlines, после чего первый самолет отправили на лом.

Шли годы, а авиакомпания так и не осуществила ни одного рейса с пассажирами. На сайте Baltia Air Lines указано, что она является действующим перевозчиком, предоставляющим "высокий уровень сервиса и качества пассажирских, грузовых и почтовых авиаперевозок". Просто пока компания проходит сертификацию. В 2016 году глава Baltia Air Lines Игорь Дмитровский умер, и на его место был избран Энтони Кулоурис.

Теперь же призрачный перевозчик снова обещает подняться в небо. Авиакомпания планирует арендовать несколько лайнеров Boeing-767-300 и осуществлять перевозку пассажиров, грузов и почты между международным аэропортом Стюарта (90 километров от Нью-Йорка) и городами Европы. Среди возможных маршрутов названы Лондон, Париж, Барселона, Ницца, Неаполь, Афины, Варшава, Будапешт, Прага, Санкт-Петербург и Тель-Авив. Когда стартует продажа билетов, и могут начаться полеты, не сообщается.

"Прочитав об этой удивительной истории, я первым делом вспомнил знаменитый Брайтон Бич и его жителей. Мне кажется, Игорь Дмитровский жил именно там: типичный представитель советской эмиграции, выбравшийся в Америку, живущий непрестанными мыслями о бывшей Родине. Отсюда и название компании, и рижский петушок на ливрее. Кто-то скажет, он был мошенником, а я скажу - мечтателем. И он точно вошёл в историю", - пишет в своем блоге Александр Беленький.

Фото/ Facebook /Baltia Air Lines