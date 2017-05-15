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Часы Rolex, принадлежавшие последнему императору Вьетнама по имени Бао-Дай продали на торгах Phillips в Женеве за пять миллионов долларов, сообщает сайт аукционного дома. Это рекордная сумма, которую до сих пор удавалось получить на аукционах за часы данной марки, отмечает агентство Bloomberg.

Торги состоялись в минувшую субботу, 13 мая. По данным Bloomberg, всего на часы претендовали 13 покупателей. Борьба за лот продолжалась около восьми минут. В итоге наибольшую сумму предложил неизвестный покупатель, который участвовал в торгах по телефону.

Проданные часы были куплены Бао-Даем в 1954 году в Женеве, где он принимал участие в мирных переговорах. Bloomberg отмечает, что речь идет о редкой модели с черным циферблатом, часовые метки на котором выполнены из бриллиантов. Всего известно о существовании лишь трех подобных экземпляров.

После смерти Бао-Дая часы были выставлены на аукционе в 2002 году и проданы за 235 тыс. долларов, установив рекорд, как самые дорогие на тот момент часы марки, проданные на аукционе, передает Forbes.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что 14 мая в Женеве прошли торги еще одного аукционного дома - Sotheby's. Однако на них организаторам удалось продать лотов лишь на 3,36 млн долларов - меньше, чем составила стоимость одних только часов Бао-Дая, проданных на торгах Phillips. Кроме того, главный лот - знаменитые карманные часы Patek Philippe 1989 года стоимостью от 6,4 млн до 9,9 млн долларов - так и не нашел своего покупателя.

Император Бао-Дай вступил на трон в 1925 году, однако по сути был марионеточным правителем, так как Вьетнам тогда входил в состав Французского Индокитая. В 1945 году после прихода к власти Хо Ши Мина Бао-Дай отрекся от престола и покинул страну, но после начала гражданской войны вернулся и стал формальным главой профранцузского Государства Вьетнам, передает РБК. В 1955 году Нго Динь Зьем, которого Бао-Дай перед отъездом во Францию назначил премьер-министром, инициировал проведение в Южном Вьетнаме референдума, провозгласившего страну республикой. Бао-Дай прожил в Париже еще более 30 лет и умер в 1988 году.