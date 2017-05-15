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На онлайн-платформе Glitterati появилась коллекция одежды под названием Disney Forever Enchanted. Как сообщает The Metro, она посвящена героиням диснеевских мультфильмов: Белоснежке, Спящей красавице, Золушке, Белль из «Красавицы и чудовища» и другим.

В линейку вошли несколько моделей платьев «в пол». Цены на них варьируются от 270 до 570 долларов.

Компания Disney также производит одежду. Например, осенью 2015 года была выпущена коллекция, посвященная фее Динь-Динь из сказки о Питере Пэне. В нее вошли футболки и толстовки с изображением феи, а также принтами в виде мультипликационных эскизов.

Весной того же года в продаже появилась линейка женской одежды, вдохновленная фильмом «Мстители: Эра Альтрона». В коллекцию вошли шесть предметов одежды — платья и куртки с изображениями Капитана Америки, Железного человека, Тора, Локи и Черной вдовы.

Фото: Disney / Glitterati