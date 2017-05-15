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Перед началом пресс-конференции на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине президент Чехии Милош Земан «попытался произвести впечатление» на своего российского коллегу Владимира Путина «одной очень мрачной шуткой», пишет Wiener Zeitung.

«Здесь слишком много журналистов, надо бы их ликвидировать», — пошутил чешский лидер. «Ликвидировать не надо. Сократить можно», — ответил глава Кремля.

Австрийское издание обращает внимание на то, что в рейтинге свободы слова международной правозащитной организации «Репортёры без границ» Чехия занимает 23-е место, тогда как Россия находится «далеко позади», на 148-м месте.

Как отмечает Wiener Zeitung со ссылкой на информационное агентство CTK, во время двусторонних переговоров в Пекине Владимир Путин пригласил Милоша Земана приехать в Москву с официальным визитом в ноябре. Российский лидер также подчеркнул высокий уровень отношений между Россией и Чехией.