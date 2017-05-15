Решена судьба оголившего зад во время "Евровидения"
В мире | 15 мая 2017 года, 17:08
Днепровский суд Киева отпустил Виталия Седюка, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы в финале Евровидения.
Как сообщает телеканал «112 Украина», суд меру пресечения в виде личного обязательства.
«Суд постановил применить к подозреваемому Седюку мера пресечения в виде личного обязательства. Указанные обязанности возлагаются на Седюка в пределах 60 суток», — говорится в сообщении.
Он обязан являться по вызову суда и следователей и сдать заграничный паспорт.
13 мая во время финала Евровидения неизвестный мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену и снял с себя штаны.