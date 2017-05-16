Порошенко намерен просить о продлении на год санкций против России (2)
В мире | 16 мая 2017 года, 08:57
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен поставить вопрос о продлении Евросоюзом санкций в отношении России не на полгода, а на год. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на шесть, а на 12 месяцев», — сказал украинский президент в ходе включения с Мальты на телеканале ICTV.
Ранее Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на продление санкций против России.
Источник: Russia Today
Потрошенко в пьном угаре! Его вообще ещё кто-то в этом мире воспринимает?! " Президент мира" блин, у которого руки по самую рожу в крови. Да чтоб ты сдох!!! Скотина недоразвитая!
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все шавочки так похожи друг на друга- видимо из одного инкубатора.Такие важные,пафосные,громкие !!!! На выхлопе то 0,но зато как грозно.Прям директор эуроколхоза !!!!!!
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