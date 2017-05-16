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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен поставить вопрос о продлении Евросоюзом санкций в отношении России не на полгода, а на год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на шесть, а на 12 месяцев», — сказал украинский президент в ходе включения с Мальты на телеканале ICTV.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на продление санкций против России.