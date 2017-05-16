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Эдуар Филипп назначен новым премьер-министром Франции. Об этом сообщает France 24.

Ранее функции главы кабмина Франции исполнял Бернар Казнев, правительство которого ушло в отставку, но продолжает работу до формирования нового кабинета министров.

До своего назначения 46-летний Филипп занимал должность мэра города Гавр.

14 мая Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. После этого он произвел назначения в аппарате Елисейского дворца. В частности, были назначены новый генеральный секретарь, директор кабинета президента, советник по дипломатическим вопросам и специальный советник.