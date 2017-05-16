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Хакеры заявляют, что заполучили один из новых, еще не вышедших на экраны фильмов кинокомпании Walt Disney, и угрожают разместить его в свободном доступе, если студия не заплатит выкуп.

Об этом заявил журналу The Hollywood Reporter глава Walt Disney Боб Айгер.

Хакеры, по его словам, требуют огромную сумму в биткоинах, угрожая в противном случае обнародовать вначале 5-минутный фрагмент фильма, а затем выкладывать 20-минутные куски, пока их требования не будут удовлетворены.

Айгер не сообщил название фильма, но уточнил, что Disney отказывается платить вымогателям и находится в тесном контакте с ФБР.

Среди предстоящих премьер студии — "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", выходящие на экраны на днях, и "Тачки-3", премьера которых состоится 16 июня.

На прошлой неделе в Интернете ходили слухи о том, что в руках хакеров, требующих выкупа, оказался рабочий позитив ленты "Звездные войны: Последний джедай", однако эта версия не подтвердилась.