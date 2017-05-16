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Антинаркотические спецслужбы нескольких европейских и американских стран смогли пресечь поставку почти 8 тонн кокаина в Европу, информирует портал rt.com.

Корабль, загруженный колумбийским кокаином был задержан в Тихом океане. Экипаж судна планировал проехать через Панамский канал, а потом пересечь Атлантический океан и попасть в Европу.

В спецоперации были задействованы спецслужбы нескольких стран, наибольший вклад внесли Испания, Эквадор, США и Великобритания.

Партию наркотиков, которую называют одной из крупнейших в истории Эквадора, конфисковали у побережья латиноамериканской страны. Стоимость груза оценивается четверть миллиарда долларов.

Корабль был перехвачен 4 мая. Его отбуксировали в Лас-Пальмас на испанских Канарских островах.

Ранее СМИ передали, что таможенники Германии предотвратили поставку в Россию партии кокаина стоимостью 6 млн евро.