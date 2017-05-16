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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что на предварительном судебном заседании по делу о госизмене, которое пройдет в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции, он намерен лично допросить действующего главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и других официальных лиц. Заявление бывшего украинского лидера во вторник, 16 мая, опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра — Юрий Кирасир.

«Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года», — говорится в заявлении бывшего президента Украины.

По его словам, в рамках судебного процесса он сможет «лично допросить Порошенко, Турчинова (Александра, секретаря СНБО), Яценюка, Луценко (Юрия, генпрокурора), Парубия (Андрея, спикера Верховной Рады) и других организаторов государственного переворота». Янукович также отметил, что вопросы к ним он уже подготовил.

4 мая сообщалось, что генеральная прокуратура Украины будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному заключению.

«Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», — заявил военный прокурор Руслан Кравченко, выразив уверенность, что вина бывшего президента будет доказана.

В тот же день в Оболонском районном суде Киева начался судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.