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В сети обратили внимание на блокировку «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса» на территории Украины. Возмущенные пользователи Twitter принялись всячески издеваться над украинским лидером Петром Порошенко и пригрозили ему устроить в стране третий Майдан.

Порошенко верни стену!!! — ganus1n (@ganusyn) 16 мая 2017 г.

Порошенко решил всю страну научить пользоваться анонимайзерами, VPNом и Tor. — Кот Обормот (@kotobormod) 16 мая 2017 г.

Причиной для волнения юзеров стали так называемые «сохраненки» в социальной сети, которые стали недоступны для пользователей Украины.

«Тут Порошенко, вроде как, запретил "ВКонтакте". Так вот, если пропадут три тысячи сохраненок, я выйду на третий майдан», — заявил один из них.

Порошенко заблокировал Яндекс, Вконтакте, Mail.ru, Одноклассники. А они все кричат про "железный занавес" в России. pic.twitter.com/Cy6pIuArDX — EugeneD. (@EugeneDX14) 16 мая 2017 г.

Некоторые пользователи принялись смеяться над блокировкой российских сервисов.

«"ВКонтакте" блокируют, потому что правильно "Наконтакте"», — пошутили они.

Идея для стартапа: продажа дисков и флэшек со свежими мемасиками из вк на Украине — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 16 мая 2017 г.

Ранее 16 мая на Украине постановили ограничить доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал украинский лидер Петр Порошенко. Блокировка введена сроком на три года.

Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».