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В Киеве рядом со скульптурой «Родина-мать» будет размещен мемориальный комплекс под названием «Агрессия России». Об этом заявил главный художник музея Второй мировой войны Анатолий Гайдамака, передает во вторник, 16 мая, украинское издание «Вести».

«Это будет не просто мемориал, а целый мемориальный комплекс под названием "Агрессия России". Название это утвержденное, но пока рабочее», — рассказал Гайдамака. По замыслу художника, памятник должен отличаться от общепринятого вида подобных сооружений.

«Никаких постаментов с фигурами, падающими ранеными солдатами и так далее. Но будут символы и аллегории», — пояснил Гайдамака.

Заместитель директора музея Людмила Рыбченко подтвердила, что мемориал планируется разместить на территории учреждения, музея, для определения лучшего проекта комплекса будет проведен конкурс.

8 мая президент Украины Петр Порошенко объявил, что на территории музея Второй мировой войны в Киеве (где расположена известная скульптура «Родина-мать») будет возведен мемориальный комплекс в честь участников АТО — антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе, сообщал ТАСС.

Киев постоянно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. В январе 2015-го Верховная Рада приняла постановление о признании РФ страной-агрессором. Вместе с тем украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России. Москва опровергает обвинения властей Украины, указывая на отсутствие доказательств.

Родина-мать — монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра, памятник является одним из символов украинской столицы. Была открыта в составе музейного комплекса в 1981 году.