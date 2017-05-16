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Три ЛГБТ-ассоциации Франции подали жалобу в Международный уголовный суд (Гаагский суд, МУС) на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о задержаниях и убийствах геев в республике. Об этом сообщается на сайте одной из ассоциаций — Stop Homophobie.

В записи указано, что три ассоциации — Mousse, Stop Homophobia и Idaho France Committee — 15 мая направили жалобу в МУС на то, что в Чечне происходит преступление, которое можно охарактеризовать как геноцид.

«Эти действия были проведены не отдельными группами, но чеченскими властями под руководством президента республики Рамзана Кадырова», — говорится в заявлении.

По словам юриста ассоциаций Этьена Десульера, в МУС впервые направлена жалоба на «геноцид в отношении гомосексуалистов».

В заявлении говорится, что власти России так и не провели никакого расследования произошедшего, так что МУС имеет все права для соответствующих действий.

В апреле «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову проверить информацию о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.