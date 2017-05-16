Французские геи подали иск против Кадырова в Гаагский суд (1)
Три ЛГБТ-ассоциации Франции подали жалобу в Международный уголовный суд (Гаагский суд, МУС) на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о задержаниях и убийствах геев в республике. Об этом сообщается на сайте одной из ассоциаций — Stop Homophobie.
В записи указано, что три ассоциации — Mousse, Stop Homophobia и Idaho France Committee — 15 мая направили жалобу в МУС на то, что в Чечне происходит преступление, которое можно охарактеризовать как геноцид.
«Эти действия были проведены не отдельными группами, но чеченскими властями под руководством президента республики Рамзана Кадырова», — говорится в заявлении.
По словам юриста ассоциаций Этьена Десульера, в МУС впервые направлена жалоба на «геноцид в отношении гомосексуалистов».
В заявлении говорится, что власти России так и не провели никакого расследования произошедшего, так что МУС имеет все права для соответствующих действий.
В апреле «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову проверить информацию о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Сколько школ, больниц и даже городов, вы разбомбили? Сколько там было жертв?