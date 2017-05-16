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Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - заявил журналистам Галеа во вторник.

Отмечается, что Литва уже долгое время находится в числе лидеров по употреблению алкоголя. Так, в ноябре прошлого года сообщалось, что на одного жителя Литвы приходится 18 литров алкогольных напитков в год.

При этом власти страны признают алкоголизм одной из самых серьезных проблем, в том числе - растущий детский алкоголизм.

Тогда же сообщалось, что на втором месте в "алкогольном рейтинге" Европы Австрия, третье место занимают эстонцы, четвертое и пятое - чехи и россияне.

Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе.

Источник: Delfi.lt, interfax.ru