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Певица Джамала отказалась извиниться за выступление рок-группы O.Torvald, представлявшей Украину на «Евровидении-2017». Об этом сообщает телеканал СТБ.

Накануне, 16 мая, продюсер и член жюри национального отбора Украины на «Евровидение» Константин Меладзе заявил, что 24-е место, которое заняли музыканты из O.Torvald – это «позор для такой поющей страны как Украина». «И виновато в этом исключительно жюри, в котором был и я. Не сумели договориться о каком-то едином кандидате. Я голосовал за TAYANNA, и по сей день считаю, что она выступила бы наилучшим образом. Андрей [Данилко] голосовал за MELOVIN. Джамала голосовала за O.Torvald. Голосовали мы все вразнобой», - отметил он.

Продюсер добавил, что жанр, в котором выступают O.Torvald не может претендовать даже на попадание в двадцатку «Евровидения». В итоге Меладзе извинился за «плачевное» выступление Украины на конкурсе. Джамала не согласилась с Меладзе, отметив, что «Евровидение» - это конкурс, где «нет никаких гарантий» и «результаты непредсказуемы». «Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников», - отметила она.

Победу на «Евровидении-2016» одержала Джамала, поэтому в 2017 году конкурс проходил на Украине. Россия в нем не участвовала, так как украинские власти запретили въезд на свою территорию представительнице РФ Юлии Самойловой, обвинив ее в незаконном посещении Крыма.

Первое место на «Евровидении-2017» занял представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Второе место досталось певцу из Болгарии, 17-летнему уроженцу России Кристиану Костову, третье - группе SunStroke Project из Молдавии. Украина оказалась на 24-м из 26 мест.