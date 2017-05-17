В мире |

Санкции украинских властей в отношении российских средств массовой информации не отвечают европейским ценностям, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление Зайберт сделал в ходе брифинга.

«Нет, не соответствуют», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, соответствуют ли действия Киева европейским ценностям.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд высказал обеспокоенность по поводу решения украинских властей ввести санкции против нескольких российских сайтов на территории Украины.

16 мая президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в который попали ряд российских СМИ, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru.