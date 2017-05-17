Челси Мэннинг опубликовала первое фото после выхода из тюрьмы
В мире | 17 мая 2017 года, 19:16
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.
Она сфотографировала свои ноги в кедах.
«Первые шаги на свободе», — подписала фото Мэннинг.
First steps of freedom!! https://t.co/kPPWV5epwa#ChelseaIsFree pic.twitter.com/0R5pXqA1VN— Chelsea Manning (@xychelsea) 17 мая 2017 г.
17 мая Челси Мэннинг, приговорённую к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, выпустили досрочно из тюрьмы.
Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.
В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению.
Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.
Источник: Russia Today