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Президента США Дональда Трампа заподозрили в плагиате речи Элен Вудс — героини комедии «Блондинка в законе». Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте американского ток-шоу FallonTonight.

На видео, которое за два дня набрало более 68 тысяч лайков и более 44 тысяч репостов, демонстрируются кадры из «Блондинки в законе» и начало речи главы Белого дома, которую он произнес в университете Либерти (штат Вирджиния) 13 мая. Во время выступления президент США рассказывал студентам о том, как важно быть самим собой и следовать за мечтой.

Ролик смонтирован таким образом, что высказывание Трампа практически точь-в-точь повторяет речь героини из фильма. «Трамп украл начало своего выступления у Элен Вудс», — уверены администраторы Twitter-аккаунта.

В середине июля 2016 года жену президента США Меланию Трамп обвинили в том, что часть своей речи во время выступления на съезде Республиканской партии она скопировала у Мишель Обамы, супруги 44-го главы государства Барака Обамы. Тогда будущая первая леди говорила о том, что мать с отцом учили ее много работать, с уважением относиться к людям и стремиться к лучшей жизни.