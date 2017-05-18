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Примерно 247 тысяч украинцев могут остаться без работы из-за блокировки российских интернет-компаний на территории страны, сообщает портал life.ru, со ссылкой на телеканал "24". Такую информацию озвучил член Союза промышленников и предпринимателей по вопросам информационных технологий Украины Иван Петухов.

По его словам, запрет на работу "Одноклассников", "ВКонтакте", "Яндекса" и других российских интернет-ресурсов вызовет отток украинских интеллектуальных кадров за границу.

"Любое действие, даже из патриотических намерений, должно делаться с точки зрения "не навредить собственной стране"", — сказал Петухов.

Напомним, как писал Mixnews, президент Украины Пётр Порошенко ввёл санкции в отношении российской поисковой системы "Яндекс", а также социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Жителям страны дали две недели, чтобы удалиться из попавших под санкции ресурсов.

17 мая украинское подразделение "ВКонтакте" заявило, что за сутки на страницы сайта зашло более 18 миллионов уникальных пользователей. Этот показатель стал рекордным за всю историю работы соцсети на Украине.