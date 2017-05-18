В Турции опрокинулся автобус с украинскими туристами: 18 человек пострадали (2)

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В мире | 18 мая 2017 года, 14:11

Микроавтобус с туристами попал в ДТП на трассе между турецкими провинциями Мугла и Дензели на юго-западе страны в четверг, 18 мая.

Газета Hurrieyt со ссылкой на информационное агентство Dogan сообщает о 18 пострадавших в результате опрокидывания автобуса. В первоначальных сообщениях говорилось о российских туристах, которые направлялись из курортного города Бодрум в древний город Иераполис и к источникам Памуккале.

Позднее в посольстве РФ в Анкаре опровергли сообщения о пострадавших россиянах. "Как нам рассказали в управлении губернатора провинции Мугла, в этом автобусе находились граждане Украины. Россиян среди пассажиров не было", - сообщила ТАСС пресс-атташе Ирина Касимова.

На месте происшествия работают спасатели и полицейские, идет расследование причин ДТП. Все пострадавшие, в числе которых двое граждан Турции, доставлены в больницу, уточняет газета Sabah.

Комментарии 2
Мэй1 час назад
Да уж три года как....
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Пацюк2 часа назад
Не прёт чего-то в последнее время Украине...
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