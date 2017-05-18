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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения о том, что Трамп во время встречи с российскими дипломатами раскрыл некую секретную информацию, заявил, что доверяет всем союзникам в вопросе обмена разведданными, передает РИА Новости.

«Я ценю сотрудничество, существующее внутри НАТО по обмену информацией, и я доверяю всем союзникам, я совершенно уверен, что они могут должным образом делиться этой информацией. Мы наблюдали это в течение многих лет», — сказал Столтенберг, комментируя по просьбе журналиста информацию о переговорах Трампа с российской стороной.

Он подчеркнул, что «ценит сотрудничество всех союзников по обмену разведданными».

Напомним, что газета Washington Post выступила с утверждением, что 10 мая на встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией о террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Белый дом не отрицает, что некая информация была раскрыта, однако настаивает на том, что ничего не говорилось об источниках, методах или военных операциях, которые и без того не были бы открытыми.

Ситуация вызвала изумление и неприятие у многих представителей американского истеблишмента, а также у некоторых американских союзников. Особенно тот факт, что Трамп решил поделиться со своим геополитическим конкурентом чувствительными подробностями, которые держатся в секрете даже от союзников. В частности, речь идет о том, что под угрозой могут оказаться источники раскрытой информации. По версии NY Times и NBC News, источником был Израиль – важный союзник США.