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Самолет МАУ получил повреждения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В четверг, 18 мая, МАУ выполнила первый авиарейс PS085 из Киев после ремонта ВПП в запорожском аэропорту (проходил с 26 марта по 10 мая). Посадка прошла нормально, но во время руления самолет выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, в результате чего были серьезно повреждены фюзеляж и все стойки шасси.

Поломки оказались столь существенными, что компании пришлось отменить два рейса на Киев. Пассажиров отправили в столицу Украины наземным транспортом.

Источник: macos.livejournal.com