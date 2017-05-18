Самолет украинской авиакомпании въехал в сырой бетон в аэропорту Запорожья (2)
В мире | 18 мая 2017 года, 16:47
Самолет МАУ получил повреждения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Запорожья.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
В четверг, 18 мая, МАУ выполнила первый авиарейс PS085 из Киев после ремонта ВПП в запорожском аэропорту (проходил с 26 марта по 10 мая). Посадка прошла нормально, но во время руления самолет выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, в результате чего были серьезно повреждены фюзеляж и все стойки шасси.
Поломки оказались столь существенными, что компании пришлось отменить два рейса на Киев. Пассажиров отправили в столицу Украины наземным транспортом.
Источник: macos.livejournal.com
Они давно "сдвинулись",особенно после 2014 года.
Да,а Путин имеет какое-нибудь отношение к этому?