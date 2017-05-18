Самолет украинской авиакомпании въехал в сырой бетон в аэропорту Запорожья (2)

фото

В мире | 18 мая 2017 года, 16:47

Самолет МАУ получил повреждения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В четверг, 18 мая, МАУ выполнила первый авиарейс PS085 из Киев после ремонта ВПП в запорожском аэропорту (проходил с 26 марта по 10 мая). Посадка прошла нормально, но во время руления самолет выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, в результате чего были серьезно повреждены фюзеляж и все стойки шасси.

фото

Поломки оказались столь существенными, что компании пришлось отменить два рейса на Киев. Пассажиров отправили в столицу Украины наземным транспортом.

Источник: macos.livejournal.com

Комментарии 2
***1 час назад
Если водила хохол, тогда ясно.
Они давно "сдвинулись",особенно после 2014 года.
Да,а Путин имеет какое-нибудь отношение к этому?
Ответить
я тут2 часа назад
Это называется раздолбайство.
Ответить