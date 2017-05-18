В мире |

Власти китайского города Юйлинь, провинция Гуанси, введут временный запрет на продажу мяса собак во время Фестиваля собачьего мяса. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

О планируемом запрете стало известно китайским защитникам животных. Информацию подтверждают торговцы с крупнейшего рынка собачьего мяса в Юйлине.

Ожидается, что запрет вступит в силу 15 июня, за неделю до фестиваля, который приурочен к летнему солнцестоянию и начинается 21 июня. Нарушителям грозят арест и штраф величиной до 100 тысяч юаней (около 13 060 евро).

«Надеюсь, это станет началом конца китайского обычая есть собак», — заявила Андреа Гань (Andrea Gung), исполнительный директор организации Duo Duo Project, ведущей борьбу с торговлей собачьим мясом.

Фестиваль проводится в Юйлине с 2009 года. Во время него убивают от 10 до 15 тысяч животных, многие из которых украдены у законных хозяев.

По оценкам зоозащитников, каждый год в Китае съедают от 10 до 20 миллионов собак. Активисты требуют скорейшего принятия закона о защите животных.

В апреле сообщалось, что тайваньйский парламент принял поправку в закон о защите животных, которая запрещает поедание собак и кошек и продажу их мяса.