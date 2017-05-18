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Военнослужащие морской пехоты армии США замерзли во время учений в Норвегии, проходящих у границ России. Причиной послужили недостатки обмундирования, которое оказалось не подходящим для использования при очень низких температурах, сообщает Defense News.

По данным сайта, маневры под название Joint Viking 2017 проходили в марте при участии около 200 американских морпехов. "Они думали, что им будет тепло, но они замерзли, как черти", - рассказал представитель шведской компании-производителя зимней одежды Torraka Йонас Райдем.

По его словам, это произошло потому, что изготовители арктической формы для американских войск сделали упор на многослойность. Между тем такой важный фактор, как влагоотведение, оказался не учтен. В результате, вместо того, чтобы замерзать во внешних слоях одежды, пот, испаряясь с поверхности тел солдат, замерзал во внутренних слоях - слишком близко к телу. При этом из-за многослойности одежды военные были похожи на надувного "мишленовского" человечка.

По информации Military.com, американские военные в Норвегии столкнулись и с другими проблемами. Верхняя одежда на холоде рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые рюкзаки трескались.

Генерал-майор Нил Нельсон в комментарии изданию заявил, что все недостатки будут учтены. "После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают", - признал он.